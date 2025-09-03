Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 3 de septiembre La petición de dos años y ocho meses de cárcel a la que se enfrenta un médico por mirar el historial clínico de una compañera de baja, la farmacia de un pueblo que cumple 300 años y los dos hombres acusados de retener y agredir a otro al creer que les había robado la marihuana, entre lo más leído del día

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:28

1 Tribunales Un médico de Burgos se enfrenta a dos años y ocho meses de cárcel por mirar el historial de una compañera de baja

Un médico de familia de la provincia de Burgos se enfrenta a la petición de dos años y ocho meses de prisión por acceder al historial clínico de una compañera de trabajo que se encontraba de baja. La Fiscalía también solicita una indemnización de 3.000 euros en concepto de daños morales para la doctora afectada.

2 Aniversario La farmacia de un pueblo de Burgos que celebra con una exposición sus 300 años de historia

La farmacia en activo más antigua de España, ubicada en Peñaranda de Duero, cumple 300 años. Motivo suficiente para que el Colegio de Farmacéuticos, junto con la Diputación de Burgos, hayan organizado la exposición 'APOTECARIUS 300 años de Farmacia La Botica Ximeno'.

3 Sucesos Piden 20 años de cárcel para dos hombres en Burgos por retener y agredir a otro al creer que les había robado la marihuana

Dos hombres se enfrentan en Burgos a 20 años de prisión por la retención, robo y agresión a otros dos al creer que les había robado sus plantas de marihuana. Así lo expone la Fiscalía, que solicita once años para uno de ellos por la presunta comisión de los delitos de detención ilegal, robo con violencia, amenazas, maltrato y dos delitos de lesiones. Para su compañero piden nueve años de cárcel al eximirle del delito de lesiones.

4 Conflicto laboral 50 trabajadores de mantenimiento de molinos eólicos van a la huelga en Burgos

50 trabajadores de parques eólicos de Burgos acudirán a la huelga. Los empleados de RES Energy Global Services lamentan que no se haya podido alcanzar un acuerdo en las negociaciones mantenidas acerca de la compensación económica por las guardias y los días de descanso.

5 Sucesos Detenido por tercera vez tras robar en comercios del centro de Burgos

Un hombre de 45 años ha sido detenido en Burgos por un delito de robo con fuerza. Es la tercera vez que la Policía Local le retiene por causas similares. El suceso ocurrió el doming 31 de agosto, sobre las 8:30 horas de la mañana.

6 Corrupción de menores Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo

A sus 85 años, un vecino de Paterna ha sido detenido por vender droga al menudeo y ofrecer dinero a menores a cambio de sexo. El presunto 'yayo-traficante', de nacionalidad española, fue sorprendido este fin de semana con 15 bolsitas de cocaína listas para su distribución después de realizar propuestas sexuales a una niña de doce años, a la que abordó a la salida de un supermercado y siguió de forma insistente hasta su domicilio.

7 Aparatoso accidente Herido un joven conductor tras chocar contra un animal en Burgos

Un joven de 21 años ha resultado herido en un accidente de tráfico. El suceso ocurría durante la madrugada del martes, 2 de septiembre, en el término municipal de Villandiego, a unos 41 kilómetros de Burgos. Sobre la 1:15 de la madrugada, el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía el aviso acerca del accidente.

8 Servicios externalizados Aumenta la inversión para operaciones de cambio de género con siete servicios contratados en Burgos

La Gerencia de Atención Especializada de Burgos ha incrementado su presupuesto destinado a operaciones de cambio de sexo en los últimos tres años. Sin embargo, no se facilitan los datos exactos de las intervenciones realizadas a pacientes de la provincia, unas actuaciones previamente abonadas.

9 Turismo El renovado Castillo de Burgos se podrá visitar mientras se realizan las últimas obras

Una vez terminen las obras de las estructuras metálicas, los burgaleses y los turistas van a poder visitar el Castillo de Burgos y conocer en primera persona el resultado de esta novedosa y no exenta de polémica actuación. La idea es que a finales de septiembre quede totalmente terminada la actuación que se denomina 'Castillos en el Aire' y que el visitante pueda recorrer estos espacios a través de pasarelas en un itinerario nuevo de las ruinas del Castillo.

10 Estafadores reincidentes Identificada una pareja que timó a un anciano en Burgos para robarle 4.000 euros

Dos personas, un hombre y una mujer, han sido indentificados como los presuntos autores de un timo a un anciano de Burgos al que lograron robar 4.000 euros.

El suceso ocurrió a finales del pasado mes de junio, cuando la víctima, un vecino de Burgos nonagenario, denunciaba los hechos.