Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 24 de septiembre Los dos jóvenes heridos al caer del patinete eléctrico en el que circulaban, la localización del varón desaparecido en la ciudad y la tienda de ropa que cierra en el centro, entre lo más leído de la jornada

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:24

1 Sucesos Heridos dos jóvenes de 17 años tras caer de un patinete eléctrico en Burgos

Dos jóvenes de 17 años han resultado heridos este martes por la tarde al caerse de un patinete eléctrico en Burgos. El suceso ha ocurrido a las 19:35 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando del accidente en la carretera de Santander, a la altura del Carrefour.

2 Final feliz Hallan al joven desaparecido en Burgos

La búsqueda de B.N. ha finalizado con buenas noticias. El joven de 27 años había desaparecido en Burgos y se le había visto por última vez el jueves 18 de septiembre.

3 Comercio La tienda de ropa que cierra en el centro de Burgos

Unos comercios abren y otros cierran, como si fuera el ciclo de la vida. En esta ocasión, es una tienda de ropa del centro de Burgos la que cesa su actividad: Vísteme.

4 Pillado in fraganti Cazado mientras conducía en zigzag en una carretera de Burgos

Un conductor ha sido cazado conduciendo de manera errática en la carretera N-120. El suceso ocurría entre las localidades de Ibeas de Juarros y Belorado, en la provincia de Burgos.

5 En exclusiva La nueva canción que La M.O.D.A. estrena en Burgos

El grupo burgalés La Maravillosa Orquesta del Alcohol, La M.O.D.A., está inmerso en la presentación de su nuevo disco: 'San Felices'. Un trabajo con el que la formación vuelve a los escenarios (con la excepción de su actuación en los Sampedros de Burgos 2025) y con el que sacará 13 nuevas canciones.

6 Sucesos Roba un coche en las fiestas de un pueblo de Burgos, lo destroza y le pillan horas después

Un joven de 20 años ha sido puesto a disposición judicial en Burgos por robar un vehículo. Este apareció horas después y con numerosos daños a menos de tres kilómetros de donde había sido sustraído. Se le acusa de un delito de robo y uso de vehículo.

7 Natalidad Aumenta el número de madres jóvenes y cae el de 35 a 39 años en Burgos

La natalidad en la provincia de Burgos muestra en 2025 un comportamiento desigual según la edad de las madres, según los últimos datos publicados sobre nacimientos mensuales y acumulados.

8 Conflicto Saltando Charcos responde al Ayuntamiento de Burgos: «No queremos cerrar pero nos obligan»

«No queremos cerrar pero nos obligan». Con este contundente mensaje responde la asociación Saltando Charcos al anuncio realizado por el Ayuntamiento de Burgos este mismo martes en el que explicaban que ha procedido a abonar «cinco mensualidades» del total que adeudaba a la entidad. 5.255 euros por cada uno de los cinco meses agrupados en dos facturas.

9 Quejas Otra asociación de Burgos con 24 años de actividad reclama al Ayuntamiento 6.900 euros

Otra asociación de Burgos denuncia que el Ayuntamiento de la capital no paga las ayudas «en tiempo y forma». Se trata de Espacio Tangente, el centro autogestionado de creación contemporánea que comenzó su andadura en 2001.

10 Callejeando por Burgos La calle de Burgos dedicada a quienes salvan la vida de muchas personas

Dedicar una calle a los donantes de sangre y a la organización que coordina esta labor humanitaria, la Hermandad de Donantes de Sangres fue una de las grandes ideas del Ayuntamiento de Burgos en los años 70.

Y no solo por la enorme labor que tiene esta organización, que cada año salva la vida de miles de persona gracias a su generosidad, sino porque Burgos sigue estando en la cabeza de donaciones de España;

