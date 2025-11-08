Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 8 de noviembre El cierre de un mítico bar en Gamonal, los cambios en la nueva campaña de bonos al consumo y varios sucesos, entre lo más leído de la jornada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:17

1 Hostelería Cierra un mítico bar de Burgos famoso por sus tortillas

«Hasta aquí nuestra historia en Collado Lindo. Decir gracias se queda corto…», así cerraba su etapa uno de los bares más famosos de Burgos, sobre todo por sus tortillas rellenas.

2 Compras navideñas Cambios en la nueva campaña de bonos al consumo en Burgos: el pago será en tienda

Apenas quedan ya unos días para que comience la campaña de bonos consumo, que se va a desarrollar entre el día 12 de noviembre y el 10 de diciembre. Y lo hace con un cambio sustancial a la hora de hacer el pago. El usuario deberá registrarse en la web correspondiente para hacer una reserva de bonos. El sistema le remitirá por correo estos bonos, pero el pago será en el comercio en lugar de la plataforma.

3 Incendio Intoxicados dos guardias civiles de Burgos al intentar contener el incendio de una vivienda

Dos agentes de la Guardia Civil de Burgos han resultado heridos este viernes por la tarde cuando trataban de contener el incendio de una vivienda. El suceso se ha producido en Villadiego a las 19:54 horas, momento en el que el 1-1-2 recibía una llamada alertando de que una casa se estaba quemando.

4 Hogares unipersonales Vivir solo en Burgos, cada vez más frecuente

Cada vez hay más personas viviendo en soledad en Burgos, ya sea voluntaria o no deseada. Así, de acuerdo a los datos consignados en el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares publicado días atrás por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 36,5% de los hogares de la provincia de Burgos a finales de 2023 eran de carácter uniperosnal.

5 Provincia El bar de un pueblo de Burgos que se alquila por 150 euros mensuales y calefacción y luz gratis

En la comarca del Arlanza, a unos 49 kilómetros de Burgos, se erige Torrepadre. Un pueblo cuya historia se remonta al año 950, quizás antes, y que ahora busca a una persona para que gestione el bar teleclub del municipio. Este pueblo de Burgos cuenta con 65 habitantes censados.

6 Conexiones ferroviarias De Burgos a París en tren ultrarrápido: el plan europeo de alta velocidad

Un tren de alta velocidad que conecte Madrid con París y que pase por Burgos capital. Es uno de los trayectos contemplados en el «ambicioso plan» publicado por la Comisión Europea con el que pretende conectar las capitales del continente rebajando los tiempos de viaje entre ellas. Un plan que se prevé esté en funcionamiento en 2040.

7 Sucesos Sufre un desvanecimiento y acaba saliéndose de la vía en Burgos

Un hombre de unos 60 años de edad ha tenido que recibir asistencia sanitaria esta tarde tras sufrir un accidente de tráfico mientras circulaba por la N-622, a la altura de la localidad burgalesa de Tordómar.

8 Burgos Misteriosa Las voces y ruidos espantosos que arroja el cerrojo de Santa Gadea

Francisco Mellado, en su libro 'Recuerdos de un viaje por España', de 1849, apunta que una pobre mujer en la puerta de la iglesia de Santa Águeda le refiere toda suerte de extrañas voces y ruidos a medianoche saliendo del cerrojo de la cancela.

9 Sucesos Herido tras ser atropellado por un turismo en Burgos

Un varón de 45 años ha resultado herido tras ser atropellado por un turismo durante la mañana de este viernes, a las 13:27 horas, en Burgos. El suceso ha ocurrido en la avenida Islas Baleares, a la altura del punto limpio Norte.

10 Comercio Cierra una conocida tienda del centro de Burgos tras declararse en bancarrota

El centro de Burgos pierde otra tienda más. En este caso se trata de Claire's, el conocido comercio dedicado a complementos y accesorios que vendía sus productos en el local que ocupa la esquina entre la calle Santander y la plaza de Santo Domingo.