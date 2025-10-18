BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 18 de octubre
Imagen del establecimiento en el que ocurrió el crimen. BC

Subvenciones para controlar las colonias felinas, más detalles sobre el fallecimiento de Vito Javier Moreno y varios sucesos, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:07

  1. 1

    En Villatoro

    Vito Javier Moreno no pudo defenderse de la agresión que le causó la muerte

El empresario burgalés Vito Javier Moreno, fallecido a causa de una presunta agresión este verano en el barrio de Villatoro, no pudo defenderse de los golpes de tres personas, siendo el último golpe fatal, el que le causó heridas mortales.

  1. 2

    Subvenciones

    Los 22 pueblos de Burgos que recibirán hasta 2.000 euros para ayudar a gestionar las colonias de gatos

22 pueblos de la provincia de Burgos recibirán de 351 euros hasta 2.000 para ayudarles a gestionar y fomentar el control de las colinas felinas. Se trata de una nueva línea de subvención que ha sacado la Diputación de Burgos para ayudar a las localidades de la provincia en esta tarea. Para ello, la institución provincial ha reservado, para este 2025, 40.000 euros en total.

  1. 3

    Sucesos

    Cinco detenidos por el robo de centenares de prendas de cuero en una tienda cerrada de Burgos

La Policía Nacional ha detenido en Burgos a cinco personas por su presunta implicación en varios robos con fuerza cometidos en un antiguo establecimiento de confección y venta de pieles de la capital. Los agentes han recuperado un total de 186 prendas de cuero, de alto valor comercial, que ya han sido devueltas a sus propietarios.

  1. 4

    Gastronomía

    Los 32 locales de Burgos que puedes recorrer en la Ruta de la Patata durante 15 días

Por las calles de Burgos vuelve a respirarse ese aroma a tradición, innovación y, sobre todo, a patata recién hecha. Del 15 al 30 de octubre, los bares de la ciudad se ponen el delantal para celebrar una nueva edición de la esperada Ruta de la Patata de Burgos, un homenaje al tubérculo más versátil y querido de la cocina burgalesa.

  1. 5

    Infraestructuras

    Dos años y medio de retraso para el único tramo en obras de la A-12 en Burgos

Las obras del tramo entre Santo Domingo de la Calzada y Villamayor del Río deberían haber culminado en el primer semestre de 2023, pero aún están al 90% de ejecución. La tramitación del resto de tramos continúa en la fase de despachos.

  1. 6

    Sucesos

    Detienen en Briviesca a los presuntos autores de al menos 38 robos en viviendas en diferentes provincias

La Guardia Civil detuvo días atrás a tres personas en Briviesca en el marco de la operación 'Spyhole', mediante la que se ha desarticulado un presunto grupo criminal especializado en el asalto y robo de viviendas en diferentes provincias de la mitad norte peninsular.

  1. 7

    Burgos Misteriosa

    El pueblo de Burgos que venera un cráneo traído desde Prusia y lo saca en procesión

Cada mes de octubre, Castrillo Mota de Judíos honra a Santa Laura cuya cráneo venera como reliquia en su iglesia parroquial.

  1. 8

    Sucesos

    Un motorista herido tras sufrir una caída en un pueblo de Burgos

Un hombre de 57 años ha resultado herido este jueves por la tarde tras sufrir una caída con su motocicleta en el término municipal de Basconcillos del Tozo, en la comarca de Páramos, de Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

  1. 9

    Comercios

    Los bonos al consumo de Burgos regresan antes de Navidad pero las fechas siguen sin confirmarse

El Ayuntamiento de Burgos no ha querido dar fechas sobre la puesta en marcha de la compra de los bonos al consumo en la plataforma para este año 2025. Sin embargo, la tramitación en el tiempo hace ver que van a desarrollarse en fechas similares a las del año pasado. En 2024 se adjudicó la plataforma por estas fechas y el plazo para la compra y canje fue del 29 de octubre al 10 de diciembre de 2024.

  1. 10

    Oferta rural

    Alquilan un albergue con bar del Camino de Santiago en Burgos por 121 euros al mes

El Camino de Santiago cruza la provincia de Burgos en su parte central desde el este hasta el oeste. A su paso, atraviesa municipios como Cardeñuela Riopico, que cuenta con un albergue y taberna. Estos negocios rurales se alquilan ahora por 121 euros al mes.

En octubre de 2024 la cifra se rebajó hasta los 181,50 euros y, ahora, un año más tarde, el precio es aún más económico.

