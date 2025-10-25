Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 25 de octubre El restaurante de Burgos donde comió el rey, un aparatoso accidente y la renta media en la capital, entre lo más leído de la jornada

1 Curiosidades virales El restaurante de Burgos que conquistó el paladar del rey Felipe VI

Durante su reciente visita oficial a Burgos, Su Majestad el rey Felipe VI eligió almorzar en el histórico restaurante Casa Azofra, uno de los templos de la gastronomía castellana. El gesto, más allá de la anécdota, supone un reconocimiento implícito a más de seis décadas de tradición culinaria familiar, en las que el respeto por el producto castellano ha hecho de este asador un símbolo de la cocina burgalesa.

2 Sucesos Herido en Burgos tras salirse de la vía y quedar su coche atrapado entre zarzas

Sobre las 9.53 horas de la mañana de este sábado 25 de octubre, se ha registrado un accidente de tráfico con heridos en la carretera BU-504, en el km 8, en la provincia de Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

3 Economía El mapa de las rentas de Burgos, calle a calle

Al igual que sucede en el conjunto del territorio nacional, las diferencias de renta entre unos territorios y otros a menudo son enormes. Una situación que se repite, no sólo si se comparan los diferentes municipios de la provincia de Burgos, si no también si se hace lo propio entre las diferentes zonas de las principales ciudades de la provincia.

4 Sucesos Una redada antidroga en Burgos se salda con un detenido por traficar con viagra

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Burgos a un hombre acusado de un delito de tráfico de drogas tras intervenirle 24 gramos de cocaína y 520 pastillas de sildenafilo —principio activo de la viagra— en el registro de dos domicilios y un bar de la ciudad. Tal y como desvelaba Burgosconecta, la redada antidroga se realizó en un bar del distrito sur de Burgos. La operación, denominada 'Augusto', ha permitido desmantelar un punto de venta de estupefacientes y alertar sobre el riesgo para la salud del consumo de medicamentos sin control médico.

5 Comercio La plataforma de los bonos al consumo de Burgos costará 72.400 euros

La campaña de los bonos al consumo de Burgos se celebrará en 2025, aunque con algo de retraso. El Ayuntamiento ya ha adjudicado la creación de la web y plataforma para comprarlos y gestionarlos por 72.479 euros. La negativa a dar fechas, según explicaba la alcaldesa hace una semana, se debe a que no quieren que los consumidores frenen las compras a la espera de que salgan los bonos. Sin embargo, el año pasado el contrato para la creación de la página web ya estaba adjudicado el 14 de octubre; este año el mismo proceso se realiza diez días más tarde.

6 Economía La renta media escala un 6,72% en Burgos, pero mantiene enormes diferencias en la provincia

A pesar de los numerosos vaivenes sufridos en las dos últimas décadas, Burgos se mantiene como una de las provincias más 'ricas' de España, al menos en términos de renta per cápita.

7 Burgos Misteriosa Los mil misterios y la mística que encierra el Papamoscas en Burgos

Hoy es un elemento atractivo para todas las edades. Su forma de gesticular y dar las horas y las medias, hace del Papamoscas esa figura a mitad de camino entre los estrambótico y los simpático que atrae miradas, sobre todo de los turistas, que se acercan a la Catedral de Burgos para contemplarlo.

8 Medio rural El bar y la casa de un pueblo de Burgos que se alquilan por 150 euros al mes

En los pueblos pequeños, el único local comercial abierto suele ser el bar. Sin embargo, si este cierra, uno de los puntos de reunión del municipio se apaga. Por ello, para pueblos de la provincia de Burgos como Espinosa de Cervera es esencial mantener este lugar abierto para habitantes y visitantes.

9 Gastronomía El festival que ensalza la Morcilla de Burgos en un fin de semana de sabores y tradición culinaria

Burgos vuelve a convertirse un fin de semana más en un verdadero festín para los amantes de la gastronomía con la primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos. Los próximos días, del 24 al 26 de octubre, este producto estrella será el gran protagonista en la ciudad.

10 Sucesos Dos heridos por un choque de dos turismos en Burgos

Dos personas han resultado heridas en un accidente ocurrido en la ciudad de Burgos este sábado 25 de octubre, sobre las 17.40 horas. Según informa el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, la llamada en la que se avisaba del accidente indicaba que dos turismos habían chocado y que podría haber dos personas heridas.

El suceso ha ocurrido en la calle Farmacéutivo Obdulio Fernández. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, agentes de la Policía Local de Burgos y personal sanitario de Sacyl, que movilizó los recursos necesarios para atender a los afectados.

