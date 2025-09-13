Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 13 de septiembre La apertura de un restaurante de Burgos, la alarma por un incendio en una vivienda y varios sucesos más, entre lo más leído del día

BURGOSconecta Burgos Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:47

1 Gastronomía El nuevo restaurante que abre sus puertas en Burgos

Un nuevo bar restaurante abrirá sus puertas en la zona sur de Burgos. Es Osadía y ofrecerá a sus clientes bebidas, pinchos y también platos desde la calle Madrid.

2 Sucesos Alarma en Burgos por un incendio en una vivienda en la que había un hombre pidiendo ayuda

El incendio de una vivienda ha causado alarma entre los vecinos de Gamonal esta tarde. Una cocina se incendiaba y un hombre pedía ayuda asomado a la ventana.

3 Acción participativa Una foto histórica y 2031 personas antes de destruir la Catedral de Burgos de cartón

El Ayuntamiento de Burgos, a través de la candidatura Burgos 2031, convoca a la ciudadanía a participar este domingo en la acción participativa '2.031 burgaleses para una foto histórica', un evento que reunirá a miles de personas en torno a la cultura, la identidad y la ilusión compartida por la Capitalidad Europea de la Cultura 2031.

4 Sucesos Detenido en Burgos con dos kilos de cocaína por valor de 276.000 euros

La Policía Local de Burgos ha detenido a un varón de 24 años por un presunto delito contra la salud pública al serle incautados 2,3 kilos de cocaína. La pureza de la droga intervenida es del 74%, pudiendo alcanzar un precio de 276.000€ en la calle.

5 Sucesos Los Bomberos rescatan a un joven ciclista herido en el monte junto al hospital de Burgos

Un joven de 16 años ha resultado herido este viernes tras sufrir una caída con su bicicleta en una zona de monte situada en la parte trasera del hospital de Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León..

6 Oportunidad de ganar El restaurante de Burgos que está nominado a mejor apertura en 2024 a nivel nacional

El restaurante recientemente inaugurado por el chef burgalés Ricardo Temiño, Bocaccio 70, ha sido nominado a Mejor Apertura en 2024 en los The Fork Awards con Mastercard. El local forma parte de los seis que han sido nominados en Castilla y León, la comunidad con más lugares con este reconocimiento a nivel nacional junto con la Comunidad Valenciana. En total, 41 de estos restaurantes competirán por el premio.

7 Fiesta popular La primera Feria de la Morcilla de Burgos que revive el espíritu de las antiguas fiestas de la ciudad

Una de las mejores formas de celebrar la fiesta es con la comida. Y una de las comidas más importantes, emblema de la ciudad, como señalaba el representante de la Federación de Peñas, Rodrigo Ibeas, es la Morcilla de Burgos. Un alimento con indicación geográfica protegida y que va a vivir su primera feria popular este sábado en la llana de afuera.

8 Campo Burgos, la provincia con las huertas y viñedos más caros de Castilla y León

Las tierras de uso agrario se venden caras en Burgos. La provincia supera a la media de los precios de Castilla y León en todo tipo de cultivos. Además, las huertas y los viñedos de Burgos eran los más caros de la comunidad autónoma en el año 2024.

9 Burgos Misteriosa El enigma del número 60: el cuadrado mágico oculto en la Catedral de Burgos

Un grupo de alumnos del seminario de San José realizó con motivo del VIII Centenario de la Catedral, un cuadrado mágico que tiene como referencia el número 60. Si hay una ciencia que se asemeja a la perfección, es decir, a la figura divina que cualquier religión adora, esa ciencia es la matemática. Quizás por ello, algunos artistas y algunos matemáticos se han acercado a las catedrales como referencia de esa divinidad y las han combinado con algunos trucos matemáticos, cuando menos curiosos.

10 Quejas vecinales Ruidos, suciedad y aparcamiento irregular: la parcela sin dueño que desespera a un barrio de Burgos

La presencia de una parcela cuyo titular se desconoce en el barrio de Burgos de El Crucero está acrecentando el malestar de los vecinos de las calles Rivalamora, Cortes y Emilia Pardo Bazán.

Estos aseguran y prueban que han presentado varias consultas y reclamaciones al Ayuntamiento de Burgos, pero la situación no ha mejorado, de hecho, aseguran «empeora, sobre todo los fines de semana por la noche, principalmente».

