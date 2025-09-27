Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 27 de septiembre El nuevo proyecto gastronómico del chef Antonio Arrabal, la huelga indefinida de 50 trabajadores de mantenimiento de molinos eólicos y la colisión entre un camión y dos turismos, entre lo más leído de la jornada

1 Gastronomía El nuevo proyecto gastronómico del chef Antonio Arrabal en Burgos

El prestigioso y conocido chef Antonio Arrabal, acompañado por el equipo de su restaurante de la capital burgales, La Jamada, asume desde este otoño, según ha confirmado en su propia red social el cocinero, las riendas gastronómicas del Club El Soto de Burgos, uno de los espacios sociales y deportivos con más historia de la ciudad.

2 Parón A la huelga indefinida 50 trabajadores de mantenimiento de molinos eólicos de Burgos

50 trabajadores de mantenimiento de aerogeneradores de Burgos están llamados a realizar huelga indefinida a partir del lunes. Se trata de los empleados de RES Energy Global, que gestiona cinco parques eólicos en la provincia.

3 Accidente múltiple Herido un hombre en una colisión entre un camión y dos coches en Burgos

Un hombre resultó herido en un aparatoso accidente con varios vehículos implicados en Burgos. El suceso ocurrío ayer a las 15:10 horas, cuando el 112 recibió una llamada alertando de la colisión entre un camión y dos turismos en el kilómetro 235 de la A-1, en sentido Madrid, a la altura de Villagonzalo Pedernales.

4 Accidente vial Herida una ciclista en el accidente con un turismo en Burgos

Una ciclista resultó herida el pasado viernes por la tarde en un accidente en la ciudad de Burgos. El suceso ocurrió a las 18:05 horas, cuando el 112 recibió una llamada alertando de la colisión entre un coche y una bici en la glorieta del Diario de Burgos.

5 «Nuestras sillas son como las de un psicólogo» La histórica barbería de Burgos que albergó un rodaje de cine

«Al principio pensaba que era una broma». Así, entre risas, explica Tamar Losantos, barbera y actual gerente de la barbería Bellaco, la que fue su reacción cuando la productora de la película italiana 'Buen Camino' se puso en contacto con ella para utilizar su local para el largometraje.

6 Obras El nuevo gran pabellón multiusos de Burgos avanza un paso más

El proyecto para la construcción de un nuevo pabellón multiusos en Fuentes Blancas da un paso más. Ayer viernes la Diputación de Burgos da luz verde a la aprobación del proyecto de ejecución de esta infraestructura que cuenta con un presupuesto de algo más de 17 millones de euros.

7 Sucesos Detenido en Burgos por robar equipo fotográfico en una boda

La Policía Nacional de Burgos ha detenido a un hombre como presunto autor del hurto de una mochila con material fotográfico en el interior de un hotel de la capital burgalesa, donde se celebraba un enlace matrimonial.

8 Burgos Misteriosa Ovnis, luces y seres extraños que aterraron a Briviesca a finales de los años 80

Recogía la prensa local de finales de 1989 uno de los casos más sorprendentes conocidos hasta el momento de experiencias paranormales y fenómenos ovni. Le ocurrían en Briviesca a una mujer trabajadora del juzgado de esta ciudad.

9 Protesta Alegan contra un parque eólico en Burgos donde ya cancelaron otro

Mesa Eólica Merindades denuncia que se quieran instalar 18 aerogeneradores entre Espinosa de los Monteros y Merindad de Montija y con evacuación hacia Cantabria, una zona donde ya se paralizó la puesta en marcha de otro parque en 2006.

10 Economía «Espero que podamos arreglar la fractura que ha habido en FAE»

Nacho San Millán, el nuevo presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos reconoce que en los últimos meses se han vivido momentos muy tensos, pero confía en recuperar la unidad.

Apela a mantener un diálogo fluido con sindicatos y administraciones y lamenta la falta de «cantera» en el mundo empresarial.

