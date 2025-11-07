Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 7 de noviembre El nuevo supermercado que ha puesto fecha para su próxima apertura en el centro, el obituario de Kike García y la inauguración del nuevo local de una famosa tienda de tartas de queso, entre lo más leído de la jornada

1 Comercio El nuevo supermercado que ya tiene fecha de apertura en el centro de Burgos

Burgos sumará en noviembre un nuevo punto de venta de la cadena PrimaPrix. La firma, especializada en productos de marca a precio rebajado, inaugurará su cuarto supermercado en la capital el próximo 20 de noviembre, en el número 3 de la calle San Juan, pleno centro de la ciudad.

2 Obituario Muere Kike García, el hombre sencillo y cercano que se implicó en hacer una ciudad mejor desde la fiesta

La capilla del Tanatorio de San José se quedó pequeña. Centenares de personas quisieron este miércoles sumarse al homenaje a Kike en su funeral, oficiado en la capilla. A lo largo de los tres cuartos de hora de ceremonia, la emoción estuvo a flor de piel en los asistentes. Sobrevolaba sobre el templo un silencio de respeto e impresión sólo roto por el estruendoso aplauso cuando su féretro salía de la capilla.

3 Nueva apertura La tienda de tartas de queso más conocida de Burgos que abre un nuevo local

La capital burgalesa suma un nuevo establecimiento dedicado en exclusiva a la tarta de queso. El local Melt, inaugurado esta semana en las instalaciones de El Corte Inglés, celebrará su apertura este sábado 8 de noviembre, a partir de las 17.00 horas, con el reparto de cien porciones gratuitas para las primeras cien personas que se acerquen.

4 Sorteos y Loterías La Lotería Nacional deja un segundo premio en Burgos

La suerte vuelve a sonreír a Burgos porque, si hace pocos días era la Bonoloto la que daba una alegría, esta vez ha sido la Lotería Nacional la que ha dejado un pellizco en la provincia en el sorteo de este jueves 6 de noviembre. Lo ha hecho con un segundo premio que ha caído en Pancorbo.

5 Compras navideñas Cambios en la nueva campaña de bonos al consumo en Burgos: el pago será en tienda

Apenas quedan ya unos días para que comience la campaña de bonos consumo, que se va a desarrollar entre el día 12 de noviembre y el 10 de diciembre. Y lo hace con un cambio sustancial a la hora de hacer el pago. El usuario deberá registrarse en la web correspondiente para hacer una reserva de bonos. El sistema le remitirá por correo estos bonos, pero el pago será en el comercio en lugar de la plataforma.

6 Provincia El bar de un pueblo de Burgos que se alquila por 150 euros mensuales y calefacción y luz gratis

En la comarca del Arlanza, a unos 49 kilómetros de Burgos, se erige Torrepadre. Un pueblo cuya historia se remonta al año 950, quizás antes, y que ahora busca a una persona para que gestione el bar teleclub del municipio. Este pueblo de Burgos cuenta con 65 habitantes censados.

7 Sucesos Herido tras ser atropellado por un turismo en Burgos

Un varón de 45 años ha resultado herido tras ser atropellado por un turismo durante la mañana de este viernes, a las 13:27 horas, en Burgos. El suceso ha ocurrido en la avenida Islas Baleares, a la altura del punto limpio Norte.

8 Sucesos Dos accidentes en la BU-11 en apenas unas horas dejan dos mujeres heridas

Dos mujeres han resultado heridas a lo largo de la mañana de este viernes como consecuencia de dos accidentes acaecidos con apenas dos horas de diferencia en la BU-11, una de las principales vías de acceso al casco urbano de Burgos, donde en la noche del miércoles también se producía otra salida de vía.

9 El Supremo lo ratifica Las monjas cismáticas de Belorado no pueden inscribir sus congregaciones como asociaciones civiles

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado por la exabadesa de Belorado, Laura García de Viedma y las asociaciones que creó con los nombres de los conventos de Belorado y Derio, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid que rechazó la inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones de las asociaciones Monasterio de Santa Clara de Derio y Monasterio de Santa Clara de Belorado, tras la transformación desde una entidad religiosa.

10 Otro atropello Herida una mujer al ser golpeada por un coche que daba marcha atrás en Burgos

La jornada de este jueves deja un nuevo atropello en la ciudad de Burgos. En esta ocasión, el suceso se ha producido cuando un turismo maniobraba marcha atrás en una plaza.

El 112 recibía una llamada a las 14:29 horas alertando del accidente en la plaza Foramontanos.

