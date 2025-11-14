Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 14 de noviembre La apertura de un ultramarinos en el centro de Burgos, el hallazgo de un cadáver en Miranda y la venta de un inmueble singular en Covarrubias, entre lo más leído de la jornada

1 Comercios La nueva tienda de ultramarinos que abre en el centro de Burgos

El centro de la ciudad suma desde este viernes, 14 de noviembre, un nuevo espacio dedicado a la gastronomía. Casa Amalia, ubicada en el paseo de la Audiencia, número 3, inicia su andadura con una oferta que pretende cubrir tanto las compras cotidianas como los caprichos gourmet que buscan quienes disfrutan del buen producto.

2 Trágico suceso Hallado el cadáver de un hombre en el río Ebro en el casco urbano de Miranda

El hallazgo de un cadáver en el cauce del río Ebro ha conmocionado este jueves la tranquilidad habitual de Miranda de Ebro. Según han confirmado fuentes policiales, fue un testigo quien, alrededor de las diez de la mañana, dio aviso a las autoridades tras descubrir el cuerpo de un hombre en una zona próxima al centro urbano de esta ciudad del norte de la provincia de Burgos.

3 Medio rural El singular inmueble y joya patrimonial de la provincia de Burgos que sale a la venta

La propietaria de la casa de doña Sancha, en Covarrubias, ha sacado a la venta el inmueble que se alza en el centro del pueblo. Se trata de uno de los lugares más pintorescos y más fotografiados de la Villa Rachela. En el corazón de Covarrubias, uno de los pueblos más pintorescos de Castilla y León, se alza la Casa de Doña Sancha, un verdadero tesoro arquitectónico que mantiene intacto el espíritu de la tradición castellana. Vinculada históricamente a Doña Sancha, hermana del rey Alfonso VII en el siglo XII, esta vivienda es considerada la más antigua de su tipología en la región y un referente de la arquitectura popular castellana.

4 Enología El vino de Burgos de sobresaliente que se alza entre los diez mejores de España

La Ribera del Duero vuelve a brillar con fuerza en el mapa vitivinícola español. Cada año, cientos de vinos compiten por demostrar su carácter, su complejidad y la pasión de quienes los elaboran. Entre tanta excelencia, solo unos pocos logran destacar y emocionar realmente a los expertos.

5 Sucesos Tres detenidos por robo con fuerza, valorado en 15.000 euros, en una empresa de Burgos

Tres hombres han sido detenidos como presuntos autores de un robo con fuerza en una empresa de paquetería de Burgos. Los arrestos fueron llevados a cabo por agentes de la Comisaría Provincial de la ciudad, tras una investigación que determinó que los sospechosos sustrajeron dinero en efectivo y productos tecnológicos, principalmente teléfonos móviles, ordenadores y televisores, por un valor aproximado de 15.000 euros.

6 Iniciativas Los dos mercados efímeros que se organizan en casas del centro de Burgos este fin de semana

Los mercados efímeros se están poniendo de moda en Burgos. Se trata de ventas que duran pocos días y que se realizan en casas o en pequeños locales para vender objetos o ropa de segunda mano. Esta semana se organizan otros dos en la ciudad..

7 Inversiones 16,6 kilómetros de la A-12 en Burgos avanzan con 2,8 millones para un contrato de actualización

Burgos y La Rioja siguen esperando los sucesivos tramos de autovía que los conecten. Este verano de 2025 se aprobó el proyecto de trazado del tramo entre Ibeas de Juarros y la ciudad de Burgos, con un presupuesto de 126 millones de euros. Ahora, el Ministerio de Transportes ha adjudicado un contrato para actualizar el proyecto de otro tramo de 16,6 kilómetros, un tramo que se encuentra en su totalidad en la provincia de Burgos.

8 Accidente El tercer atropello del día en Burgos deja herido a un varón en silla de ruedas

Un varón de unos 70 años ha resultado herido tras ser atropellado por un turismo que estaba dando marcha atrás a las 14:02 horas de este jueves, 13 de noviembre, en Burgos.

9 Accidente de tráfico Herido tras una colisión entre dos camiones en Burgos

Un varón de 59 años ha resultado herido tras una colisión entre dos camiones ocurrida a las 11:29 horas de este viernes, 14 de noviembre, en el kilometro 5 de la BU-V-5113, en Briviesca.

10 Auxilio Un guardia civil de Burgos salva la vida de una persona en León tras un atragantamiento

Un guardia civil destinado en el Puesto de Briviesca, fuera de servicio, evitó ayer un desenlace fatal al auxiliar a una persona que sufría un atragantamiento severo en un establecimiento hostelero de León.

Según fuentes oficiales, el incidente se produjo cuando varios clientes del local advirtieron que una persona se llevaba las manos al cuello y mostraba una grave dificultad para respirar. Ante la situación de riesgo vital, el agente, que disfrutaba de su día libre, actuó de inmediato.

