Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 21 de noviembre Un curioso rescate, las nuevas puertas de la Catedral, la nieve y un premio de la lotería, entre lo más leído de la jornada

1 En la capital Curioso rescate en Burgos: policía, agentes medioambientales y hasta una grúa para liberar a un pequeño animal

Sorpresa en Burgos por un amplio operativo desplegado para rescatar a una nutria que había quedado atrapada en el interior del capó de un turismo aparcado. Todo ha ocurrido este jueves por la mañana, cuando Policía Local, agentes medioambientales e, incluso, una grúa han tenido que acudir al barrio de San Pedro para rescatar a una nutria que ha acabado en el motor de un vehículo estacionado.

2 Sucesos Tres detenidos por dar una brutal paliza a un joven en el centro de Burgos

La víctima sufrió la agresión en Vadillos y fue operada tras sufrir fractura nasal y otras lesiones de consideración, además de presentar hematomas por todo el cuerpo.

3 Catedral de Burgos Las puertas de Antonio López que pasan de largo por Santa María

Un grupo de operarios las ha introducido por el mismo lugar donde quienes las encargaron decidieron que debían de quedarse, la puerta de principal de la catedral de Burgos.

4 El tiempo La nieve complica la circulación en varias carreteras de Burgos

El primer temporal de nieve del año ya está en Burgos. Y aunque su intensidad, por el momento, no está siendo especialmente significativa, sí que está provocando algunas complicaciones en la red de carreteras de la provincia, fundamentalmente en Las Merindades y algunos puertos de montaña.

5 Juegos de azar La Lotería Nacional deja un primer premio en la provincia de Burgos

La suerte sonríe de nuevo a la provincia de Burgos, esta vez con un primer premio de la Lotería Nacional del sorteo celebrado este jueves 20 de noviembre.

6 Mercado inmobiliario Radiografía de la compraventa de viviendas en Burgos: dónde se venden más y quién las adquiere

El mercado inmobiliario en Burgos, a pesar de los precios a los que se encuentra la vivienda, se encuentra en un momento dulce. En lo que va de año 2025, se han firmado 5.221 contratos de compraventa de vivienda en la provincia, según los datos publicados por el Portal Estadístico del Notariado. Esto ya supone un aumento con respecto al año pasado.

7 Venden la suerte El estanco de Aranda que ha dado tres premios de la Lotería Nacional en pocos meses: «Estamos entusiasmados»

El estanco López, situado en el barrio Santa Catalina de esta ciudad de Burgos, vendió un segundo premio en agosto y ha entregado dos primeros premios entre octubre y noviembre.

8 Complicaciones La previsión se cumple y la nieve hace acto de presencia en Burgos

Las predicciones meteorológicas se han cumplido y Burgos ha recibido este viernes los primeros copos de nieve. Desde primera hora de la mañana lo que comenzó como unos copos que casi desaparecían antes de llegar al suelo se transformó, en apenas segundos, en un desfile de cristales helados que han sorprendido a los burgaleses: algunos de los copos eran tan grandes que parecían lentos y pesados al caer.

9 A por setas Cinco rincones de Burgos que invitan a una escapada micológica inolvidable

Han tardado en llegar, pero las lluvias aparecieron y, con ellas, la alegría para los amantes de la micología. Para estos, la provincia de Burgos ofrece una gran variedad de setas de gran valor culinario. Y, aunque el estómago es importante, un paseo por la naturaleza descubriendo la sorprende variedad y las características singulares de muchas de estas setas, es un buen plan para el fin de semana.

10 Sucesos Detenido en Burgos por amenazar a varias personas con un gran cuchillo en las Bernardas

Un hombre de 30 años ha sido detenido en Burgos por amenazar con un cuchillo de grandes dimensiones, presuntamente, a las personas que se encontraban en el entorno de las Bernardas.

El suceso tuvo lugar a las 8:40 horas del pasado domingo.

