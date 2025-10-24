Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 24 de octubre La niña atropellada pòr un conductor que se fugó, la tienda efímera de ropa de segunda mano que ha abierto en el centro y la muerte de un motorista en un accidente en la provincia, entre lo más leído de la jornada

1 «Dejó a mi hija ahí tirada, es inhumano» Atropella a una niña en Burgos y se fuga

A lo largo del año 2024, la ciudad de Burgos registró 76 atropellos, 53 con heridos leves y 13 con heridos graves. La mayoría de estos atropellos, 53, se produjeron en pasos de peatones y diez personas resultaron heridas de gravedad. La calle Vitoria y la avenida Castilla y León son las que más atropellos registraron. Uno de estos atropellos ocurría hace pocos días, un coche arrollaba a una niña y el conductor se fugaba.

2 Emprendedores La tienda de ropa que sólo estará abierta cuatro días en el centro de Burgos

Roxana y Claudia llevan el emprendimiento en la sangre. Por ello, después de realizar dos mercados efímeros en casas de Burgos con su proyecto Vaciarte, ahora se lanzan al mundo de la ropa y los complementos de segunda mano.

3 Trágico suceso Muere un motorista al chocar con una furgoneta en un pueblo de Burgos y arder su moto

Un hombre de 44 años ha muerto este jueves 23 de octubre en la provincia de Burgos tras sufrir un accidente de tráfico. En un principio, el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León informaba de que se encontraba herido de gravedad e inconsciente tras chocar la moto en la que viajaba con una furgoneta.

4 Urbanismo Burgos contará con 56 nuevas viviendas para jóvenes por entre 470 y 600 euros de alquiler

Un acuerdo suscrito, este jueves entre la Fundación VideBurgos, y el Ayuntamiento va a suponer la construcción de 56 viviendas para jóvenes menores de 35 años. Se trata de pisos de uno, dos y tres dormitorios que se van a construir en la calle Nelson Mandela, en una parcela que pertenece a la fundación. El coste total de la promoción asciende a 9,3 millones de euros con el suelo incluido, de los cuales el Ayuntamiento de Burgos va a aportar 1.680.000 euros que equivale al 18% por ciento de la inversión total.

5 Sucesos Roba una furgoneta y acaba detenido en Burgos tras abandonarla y esconderse en unos matorrales

Un hombre ha sido detenido en la provincia de Burgos tras robar una cartera con dinero, una furgoneta y utilizarla. El varón, de 31 años, fue encontrado horas después en un área de servicio de Las Merindades agazapado en unos matorrales.

6 El tiempo en Burgos Una masa de aire polar desplomará las temperaturas el domingo

Si durante los últimos días ha tocado sacar los paraguas, a partir del domingo es probable que haya que ponerse el abrigo, al menos a primera hora de la mañana y por la noche. Porque una masa de aire polar entrará en la península y hará que se desplomen las temperaturas, especialmente las mínimas, que en la provincia de Burgos podrán caer por debajo de los cero grados.

7 Operación policial Una redada antidroga en Burgos se salda con un detenido por traficar con viagra

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Burgos a un hombre acusado de un delito de tráfico de drogas tras intervenirle 24 gramos de cocaína y 520 pastillas de sildenafilo —principio activo de la viagra— en el registro de dos domicilios y un bar de la ciudad.

8 Gastronomía El festival que ensalza la Morcilla de Burgos en un fin de semana de sabores y tradición culinaria

Burgos vuelve a convertirse un fin de semana más en un verdadero festín para los amantes de la gastronomía con la primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos. Los próximos días, del 24 al 26 de octubre, este producto estrella será el gran protagonista en la ciudad.

9 Sucesos Herida una mujer en la cabeza tras un accidente en la AP-1 en Burgos

Una mujer de 61 años ha resultado herida este jueves 23 de octubre en un accidente de tráfico ocurrido en la autopista AP-1, a la altura del kilómetro 16, en sentido Burgos, dentro del término municipal de Quintanapalla.

10 Patrimonio El BIC de un pueblo de Burgos que recuperará su esplendor por 88.341 euros

Medio año después del anuncio oficial del Ayuntamiento de Santa María del Campo sobre su intención de restaurar la Puerta de Costana, esta se llevará a cabo en los próximos meses para que luzca con esplendor a partir de 2026.

La actuación en este Bien de Interés Cultural -desde 1949- tiene un presupuesto de 88.341 euros y un plazo para su ejecución de cuatro meses.

