Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 12 de septiembre

1 Sucesos Burgos despide al joven barbero fallecido en un accidente de moto en pleno casco urbano

Burgos sigue conmocionada tras el trágico accidente del lunes 18 de agosto, que costó la vida a Santiago Solarte, un joven de 25 años de origen venezolano muy conocido en la ciudad por su trabajo como barbero bajo el apodo de 'Vene Barber'.

2 Sucesos Un centenar de voluntarios construyen la Catedral de Burgos en versión cartón

El objetivo de crear una réplica de la catedral de Burgos con cajas de cartón está conseguido. Dos semanas de trabajo de un centenar de voluntarios, fundamentalmente de la Federación de Peñas de Burgos, ha elaborado en uno de los muelles del Fórum Evolución sobre un proyecto de Olivier Grossetêt para recrear la seo, que ha quedado expuesta en el paseo Sierra de Atapuerca.

3 Negocio El nuevo restaurante que abre sus puertas en Burgos

Un nuevo bar restaurante abrirá sus puertas en la zona sur de Burgos. Es Osadía y ofrecerá a sus clientes bebidas, pinchos y también platos desde la calle Madrid.

4 Oportunidad de ganar El restaurante de Burgos que está nominado a mejor apertura en 2024 a nivel nacional

El restaurante recientemente inaugurado por el chef burgalés Ricardo Temiño, Bocaccio 70, ha sido nominado a Mejor Apertura en 2024 en los The Fork Awards con Mastercard. El local forma parte de los seis que han sido nominados en Castilla y León, la comunidad con más lugares con este reconocimiento a nivel nacional junto con la Comunidad Valenciana. En total, 41 de estos restaurantes competirán por el premio.

5 Quejas vecinales Ruidos, suciedad y aparcamiento irregular: la parcela sin dueño que desespera a un barrio de Burgos

Los vecinos de varias calles de El Crucero denuncian que una finca, en litigio judicial y sin titular claro, se ha convertido en un aparcamiento improvisado que deja barro, ruidos y desperfectos en el barrio.

6 Urbanismo Burgos contará con un nuevo aparcamiento en superficie junto al HUBU

LLa Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos ha iniciado las obras de construcción de un nuevo aparcamiento en superficie junto al Hospital Universitario, en una parcela de titularidad municipal.

7 Fiesta popular La primera Feria de la Morcilla de Burgos que revive el espíritu de las antiguas fiestas de la ciudad

Una de las mejores formas de celebrar la fiesta es con la comida. Y una de las comidas más importantes, emblema de la ciudad, como señalaba el representante de la Federación de Peñas, Rodrigo Ibeas, es la Morcilla de Burgos. Un alimento con indicación geográfica protegida y que va a vivir su primera feria popular este sábado en la llana de afuera.

8 Medio rural Incomunicados, sin teleasistencia y sin recetas médicas: la situación crítica de un pueblo de Burgos

Un grupo de vecinos de Riocavado de la Sierra, pueblo de la provincia de Burgos ubicado en la Sierra de la Demanda, han presentado una carta de reclamación colectiva para «denunciar la grave situación de incomunicación, pérdida de servicios básicos y riesgo de despoblación que sufre el municipio».

9 Sucesos Detenido en Burgos con dos kilos de cocaína por valor de 276.000 euros

La Policía Local de Burgos ha detenido a un varón de 24 años por un presunto delito contra la salud pública al serle incautados 2,3 kilos de cocaína. La pureza de la droga intervenida es del 74%, pudiendo alcanzar un precio de 276.000€ en la calle.

10 Susto Una trabajadora herida tras perseguir al ladrón en un supermercado de Miranda

Una mujer ha resultado herida en la cara tras perseguir a un ladrón en un supermercado. El suceso ha ocurrido en Miranda de Ebro pasadas las cuatro de la tarde de este jueves, 11 de septiembre.

A las 16:18 horas el servicio de Emergencias 1-1-2 era alertado debido a la mujer herida.

