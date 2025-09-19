Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 19 de septiembre El nuevo bar de tapas que ha abierto en la ciudad, el robo de 53 perros en un centro canino y la manifestación por la continuidad de la Escuela Municipal de Música, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:13

1 Nuevo negocio Abre un bar de tapas en el centro de Burgos

El crecimiento de la cultura de pinchos en Burgos se nota en las cartas de los bares y restaurantes. Otro local del estilo ha abierto en el centro, es La Vereda.

2 Robo de animales Denuncian el robo de 53 perros en un centro canino de Burgos: «Se han llevado a los más valiosos»

David Fuente Marín, dueño y uno de los cuidadores del centro canino Las Damas en Rubena, narra con el corazón en un puño lo sucedido. La Guardia Civil investiga los hechos.

3 Sucesos La colisión entre un camión y un turismo en Burgos provoca un incendio y deja dos heridos

Un aparatoso accidente entre un camión y un turismo en Burgos ha provocado un incendio en la cuneta y deja dos personas heridas. El suceso se ha producido a las 17:42 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando la colisión entre estos dos vehículos en el kilómetro 7 de la AP-1, en Orbaneja Riopico, sentido Vitoria.

4 Protestas ciudadanas Un millar de personas exige al Ayuntamiento de Burgos que mantenga la Escuela Municipal de Música

Un nutrido grupo de alumnos, profesores, padres y madres participan en una manifestación en El Espolón para reclamar al equipo de Gobierno que garantice la continuidad de la Escuela.

5 Nueva obra Proyectan en Burgos un gran parque lineal entre el HUBU y la estación de trenes

El presidente de la comisión de Medio Ambiente y Sanidad, Carlos Niño, y el de Urbanismo, Juan Manuel Manso, han presentado uno de los grandes proyectos que el Ayuntamiento de Burgos quiere llevar a cabo en el próximo ejercicio. Se trata del Jardín del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). De hecho «irá en el próximo presupuesto», como ha confirmado Manso.

6 Oportunidad rural El bar que se alquila en un pueblo de 1.400 habitantes a ocho kilómetros de Burgos

En los pueblos, ir al bar es una forma más de relacionarse, de estar en contacto con los convecinos. Por estos motivos, para muchas localidades de la provincia de Burgos es indispensable que estos lugares permanezcan abiertos, dando un servicio. Es también el caso de Cardeñadijo.

7 Empresarios Nacho San Millán, nuevo presidente de FAE Burgos

La Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) de Burgos ya tiene nuevo presidente. Nacho San Millán se ha impuesto al otro candidato en liza, Andrés Hernando, en una ajustadísima votación celebrada esta mañana en la sede de la patronal que se ha decidido por 52 votos a 49, a los que se han sumado dos votos en blanco.

8 Pillados in fraganti Dos detenidos tras ser sorprendidos robando a medianoche en un comercio de Burgos

Agentes de la Policía Local de Burgos detuvieron días atrás a un hombre de 45 años y a una mujer de 26, como presuntos autores de un robo con fuerza cometido en un establecimiento comercial de la calle Cardenal Benlloch.

9 Primeros pasos para Navidad La Navidad se adelanta en Burgos: comienza el montaje de las luces

Todavía es verano, sí, pero la Navidad ya se empieza a respirar en Burgos. No, no va a ocurrir como en Venezuela, donde comienza el 1 de octubre. Aquí se va a celebrar en diciembre y durante los primeros días de enero, como señala la tradición. Sin embargo, los preparativos ya han comenzado en la ciudad burgalesa con el inicio de los trabajos de montaje de las luces en la ciudad.

10 Patrimonio El nuevo Bien de Interés Cultural de Burgos que se convertirá en residencia de artistas

José Vela Zanetti es uno de los pintores burgaleses más internacionales. Su trazo, reconocible a simple vista. Su temática, ligada al campo, a las labores tradicionales y a los murales. Ahora, su casa y talleres se convierten en Bien de Interés Cultural, sumando uno más a la provincia de Burgos, y en un futuro se convertirá en una residencia de artistas y centro cultural.

