Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 26 de septiembre Las tres empleadas investigadas por hurto continuado en el supermercado en el que trabajaban, la histórica barbería burgalesa que ha sido escenario de una película y el avance en el nuevo pabellón multiusos para la provincia, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:20

1 Sucesos Investigadas tres empleadas de un supermercado de Burgos por el robo de productos y dinero de la caja

Tres empleadas de un supermercado del Alfoz de Burgos están siendo investigadas como presuntas autoras de un delito continuado de hurto en el establecimiento en el que trabajaban. Entre dinero en metálico de la caja y productos, el balance de las sustracciones asciende a los 5.000 euros.

2 «Nuestras sillas son como las de un psicólogo» La histórica barbería de Burgos que albergó un rodaje de cine

«Al principio pensaba que era una broma». Así, entre risas, explica Tamar Losantos, barbera y actual gerente de la barbería Bellaco, la que fue su reacción cuando la productora de la película italiana 'Buen Camino' se puso en contacto con ella para utilizar su local para el largometraje.

3 Obras El nuevo gran pabellón multiusos de Burgos avanza un paso más

El proyecto para la construcción de un nuevo pabellón multiusos en Fuentes Blancas da un paso más. Este viernes la Diputación de Burgos da luz verde a la aprobación del proyecto de ejecución de esta infraestructura que cuenta con un presupuesto de algo más de 17 millones de euros.

4 Nuevo templo Arrancan las obras de la primera iglesia ortodoxa de Burgos

La comunidad de rumanos cristianos ortodoxos de Burgos contará al fin con una iglesia propia. Y es que, tras varios años de espera y algún que otro retraso, ya han comenzado las obras de construcción del que será oficialmente el primer templo ortodoxo de la ciudad, promovido por la comunidad Santos Apóstoles Pedro y Pablo.

5 Sucesos Herido un motorista en una colisión con un turismo en Burgos

Un hombre de unos 50 años ha resultado herido tras un accidente de tráfico registrado en Burgos durante la tarde de este jueves 25 de septiembre.

6 Conflicto laboral Convocan una concentración para denunciar la «discriminación» de Sacyl en Burgos

El sindicato Comisiones Obreras ha convocado una concentración frente a las puertas del Hospital Universitario de Burgos. La razón radica en la «discriminación» que Sacyl estaría ejerciendo entre las diferentes categorías.

7 Sucesos Detenido en Burgos por robar equipo fotográfico en una boda

La Policía Nacional de Burgos ha detenido a un hombre como presunto autor del hurto de una mochila con material fotográfico en el interior de un hotel de la capital burgalesa, donde se celebraba un enlace matrimonial.

8 Parón A la huelga indefinida 50 trabajadores de mantenimiento de molinos eólicos de Burgos

50 trabajadores de mantenimiento de aerogeneradores de Burgos están llamados a realizar huelga indefinida a partir del lunes. Se trata de los empleados de RES Energy Global, que gestiona cinco parques eólicos en la provincia.

9 Accidente múltiple Herido un hombre en una colisión entre un camión y dos coches en Burgos

Un hombre ha resultado herido en un aparatoso accidente con varios vehículos implicados en Burgos. El suceso ocurría a las 15:10 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de la colisión entre un camión y dos turismos en el kilómetro 235 de la A-1, en sentido Madrid, a la altura de Villagonzalo Pedernales.

10 Economía doméstica Tres meses del sueldo medio en Burgos se destinan para la cesta de la compra anual

En los últimos tiempos, los burgaleses han sido testigos del aumento de los precios en sectores como la vivienda o el tabaco, pero donde más se ha notado es en el precio de los alimentos. Y es que, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, la cesta de la compra anual en la provincia oscila entre los 6120 y los 6180 euros.

Esta cifra supone un gasto aproximado de un cuarto de los ingresos medios de un burgalés al año.

