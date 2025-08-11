Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 11 de agosto Todos los detalles de la zona de bajas emisiones de Burgos, el atropello de un ciclista y la localización de un hombre desaparecido, entre lo más leído de la jornada

1 Contaminación y tráfico Todo lo que necesitas saber sobre la Zona de Bajas Emisiones en Burgos

Ha llegado el momento, tras meses de preparación y obras, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se ha instaurado en Burgos. Después de su implantación en Valladolid el pasado mes de julio, la capital burgalesa se convierte en la segunda ciudad de Castilla y León en la que se establece esta normativa. En Burgos, el área en la que entrarán en vigor estas restricciones abarca un total de 98 calles repartidas por el centro de la ciudad. Esto equivale a una superficie total de 500.000 metros cuadrados. En total existirán 31 puntos de control con 36 cámaras capaces de leer matrículas en 39 carriles.

2 Sucesos Herido un ciclista al ser atropellado por un coche en una vía verde de Burgos

Un ciclista ha resultado herido en el norte de la provincia de Burgos, en la vía verde de Escaño, pedanía de Villarcayo. El hombre, de 69 años, circulaba con su bicicleta cuando ha sido atropellado por un coche. El suceso ha ocurrido a las 12.44 horas en la vía verde de Escaño, en el cruce hacia el Nela. La sala de operaciones del 1-1-2 ha dado aviso a la Guardia Civil y a Sacyl, que ha movilizado un UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

3 Búsqueda Hallado el hombre de 73 años desaparecido en Burgos tras un accidente de coche en Melgar

Un hombre desaparecido tras salir de un centro de salud, después de haber sufrido un accidente de coche cerca de Melgar de Fernamental, en la provincia de Burgos, ha sido hallado con vida después de una jornada de búsqueda intensa que implicó a numerosos medios.

4 Arte rural El pueblo de Burgos que ha inundado sus calles de obras de arte

Hay pueblos más grandes y pueblos más pequeños, pero si los que viven en uno de estos municipios se ponen de acuerdo para conseguir algo, se pueden lograr grandes resultados. Este es el caso de Olmillos de Sasamón, que un año más ha decidido llenar sus calles de arte en busca de ser una de las atracciones turísticas del verano.

5 Sucesos Detenido en Burgos por amenazar en un bar con una escopeta y una navaja de grandes dimensiones

Agentes de la Policía Local de Burgos detuvieron días atrás a un varón de 48 años de edad que fue identificado tras proferir amenazas graves con una navaja de gran envergadura y un arma de fuego en pleno casco urbano de la ciudad.

6 Suceso Agresión con arma blanca en Burgos: un joven es trasladado con heridas en la espalda y el brazo

Un joven de 23 años ha resultado herido en Burgos por una agresión con arma blanca en la madrugada del sábado al domingo 10 de agosto. El suceso ha ocurrido sobre las 3.17 horas, cuando el centro de emergencias 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se avisaba del suceso. La agresión se ha producido en la calle Calzadas. El hombre ha resultado herido por arma blanca por una agresión y presentaba heridas en la espalda y el brazo.

7 Fútbol Cambio de hora en el partido entre el Burgos CF y la Leonesa en El Plantío

El encuentro que enfrentará al Burgos CF y la CD Leonesa en El Plantío ha sufrido un cambio de horario. El partido iba a comenzar a las 19.30 horas, pero, finalmente, se jugará a las 21.30 del mismo viernes. El partido inaugural del Burgos CF en LaLiga HyperMotion 2025/2026 ante la CyD Leonesa, previsto inicialmente para las 19:30 horas de este viernes, ha sufrido un cambio de horario y finalmente se disputará a las 21:30 horas en el estadio El Plantío.

8 Inversiones Una nueva senda para peatones y ciclistas garantizará la seguridad entre varios pueblos de Burgos

La idea del equipo de Gobierno del alcalde, Eduardo Munguía, es la realización de «una nueva senda peatonal» que comunique las localidades de Las Quintanillas con la carretera local de acceso a Villarmentero y el camino existente desde Tardajos, que confluye en esta carretera local. El recorrido, de algo más de un kilómetro, lo usan los vecinos de estos pueblos como paseo y para hacer deporte, utilizando para ello los arcenes de la carretera N-120.

9 Sucesos Localizan y rescatan a dos senderistas perdidos entre Burgos y Álava

Afortunadamente, todo quedó en un susto. Efectivos de la Guardia Civil consiguieron localizar y rescatar este domingo a dos excursionistas que se habían extraviado mientras hacían senderismo por el entorno del Monte Santiago, en el límite entre Burgos y Álava. Según informan fuentes del Instituto Armado, a media tarde se recibió un aviso alertando de la presencia de dos senderistas que se habían desorientado mientras andaban por mitad del bosque y que, al no encontrar el camino de regreso, se vieron en la obligación de solicitar auxilio, máxime teniendo en cuenta las altas temperaturas que se estaban viviendo.

10 Robos Detienen en Burgos a un ladrón reincidente tras robar perfume valorado en más de 380 euros

Agentes de la Policía Local de Burgos arrestaron días atrás a un ladrón reincidente que fue identificado e interceptado en pleno centro de la ciudad tras robar perfume valorado en más de 380 euros en un establecimiento comercial.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes 8 de agosto, cuando la Policía Local recibió un aviso del 1-1-2 en el que se informaba del presunto robo cometido en una perfumería de la calle La Moneda. Al parecer, varias personas estaban intentando seguir al presunto delincuente.

