Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 13 de octubre La muerte de un hombre cuando participaba en una prueba de BTT en Salas de los Infantes, los 13 nuevos pisos que ha adquirido el Ayuntamiento de Burgos para fines sociales y el fallecimiento del veterano periodista burgalés Luis Ángel de la Viuda, entre lo más leído de la jornada

1 Tragedia deportiva Muere un hombre cuando participaba en una prueba de BTT en Burgos

Un corredor murió el pasado domingo por la mañana cuando participaba en la prueba deportiva BTT de la Demandasaurus en Salas de los Infantes, Burgos. El varón, de 60 años, se ha desvanecido repentinamente y los servicios sanitarios no han podido hacer nada para reanimarle. La prueba deportiva ha sido suspendida.

2 Homenaje Luto oficial en Salas de los Infantes por la muerte de un participante de la Demandasaurus

El Ayuntamiento de Salas de los Infantes decretó un día de luto oficial por la muerte de un participante de la carrera BTT en la popular cita deportiva Demandasaurus que se celebró este domingo en la localidad.

3 Vivienda Los 13 nuevos pisos que ha adquirido el Ayuntamiento de Burgos para fines sociales

El Ayuntamiento de Burgos ha adquirido a Building Center la propiedad de 13 viviendas por un importe de 900.000 euros. Estas viviendas van a ir destinadas a fines sociales, «a familias que se encuentran en riesgo o en situación de vulnerabilidad social». La Junta de Gobierno local daba el visto bueno a esta transacción que irá a engrosar el Parque Municipal de Viviendas que gestiona la Gerencia de Servicios Sociales.

4 Obituario Muere el veterano periodista burgalés Luis Ángel de la Viuda a los 93 años de edad

La generación de aquellos que fueron niños en la Guerra Civil se extingue poco a poco. Este lunes ha muerto el periodista burgalés por nacimiento y devoción Luis Ángel de la Viuda. Fue uno de los precursores de las primeras libertades en RTVE cuando fue director de la cadena pública en el escaso tiempo que estuvo al frente, en 1972 y 1973. Fue precursor de nuevos medios de comunicación en plena democracia como Antena 3 de Radio, a la sombra de Manuel Martín Ferrán, o de Radio 80.

5 Cuestionario ¿Cuánto sabes de los tesoros de la provincia de Burgos?

Con alrededor de 14.300 kilómetros cuadrados de superficie, Burgos es una de las provincias más extensas de toda España. Y una de las más singulares en términos naturales, históricos y artísticos. Buena fe de ello lo dan los innumerables tesoros que jalonan su geografía, desde frondosos bosques y enormes cascadas, ruinas de civilizaciones antiguas o monasterios cistercienses ¿Te atreves a poner a prueba tus conocimientos sobre los tesoros de la provincia con este test visual?

6 Pantallas De Marvel a Los Simpson hasta un programa de la BBC: las referencias a Burgos en la cultura popular

El último guiño a Burgos que hemos conocido ha sido el de una cadena de comida rápida que ha sacado una pizza en honor a la provincia. Pero, más allá de esta promoción, a lo largo de los años se han hecho numerosas menciones y homenajes a Burgos y su patrimonio.

7 Urbanismo Patrimonio Nacional recepcionará las obras de El Parral el 21 de octubre

El concejal de Medio Ambiente y Sanidad del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, adelantaba esta semana que Patrimonio Nacional tiene previsto recepcionar las obras de El Parral el 21 de octubre. En esa fecha, el propio concejal, con un técnico de Medio Ambiente, se ha fijado una cita con representantes de la entidad estatal «para establecer diferentes aspectos del convenio».

8 Fútbol Un Burgos CF espeso y romo en ataque cae ante el Real Valladolid en El Plantío

El Burgos CF perdió su primer partido en casa ante el Real Valladolid por 0-1 en el peor partido que ha disputado hasta la fecha en El Plantío. El Burgos cayó en la trampa que le ha preparado el Valladolid, con faltas continuas y un total de once amonestaciones a futbolistas de los dos equipos. El rival marcó a balón parado y ahí se acabó el partido.

9 Transporte Adjudicado con una baja de más de dos millones el estudio técnico del AVE entre Pancorbo y Ameyugo

Tienen que pasar cinco años, en concreto 57 meses, desde que se firme el contrato para la realización de las obras en el tramo entre Pancorbo Ameyugo para que circulen trenes de alta velocidad por esta parte de la provincia de Burgos.

10 Infraestructura Villatoro quedará más cerca del centro en bici y andando con un nuevo acceso, listo para finales de 2026

El acceso peatonal y en bicicleta a Villatoro desde el casco urbano de Burgos cada vez está más cerca de convertirse en realidad. Se trata de un proyecto que se está retrasando en el tiempo, ya que la obra se anunció a finales del pasado ejercicio, al menos la de la senda peatonal.

Sin embargo, se ha tenido que esperar dos años para que finalmente la Junta de Gobierno haya dado el visto bueno a la aprobación del proyecto de accesibilidad peatonal y ciclista al barrio.

