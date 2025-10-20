Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 20 de octubre La familia que ha abandonado Miranda de Ebro escoltada por la Policía, la mujer en silla de ruedas atropellada y los dos incendios registrados en la provincia, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Lunes, 20 de octubre 2025, 20:11

1 Sucesos Una familia abandona Miranda escoltada por la policía tras días de enfrentamientos vecinales

Un amplio dispositivo policial desplegado este fin de semana en Miranda de Ebro, ciudad de la provincia de Burgos, ha sorprendido en el entorno de la confluencia entre Francisco Cantera y Ramón y Cajal.

2 Enésimo accidente Una mujer en silla de ruedas, atropellada por una furgoneta en Burgos

Una mujer de 65 años y en silla de ruedas ha sido atropellada este lunes 20 de octubre en la calle Victoria Balfe, junto al parque conocido por tener un parque con un barco pirata, en la ciudad de Burgos.

3 Susto en la provincia Dos incendios inquietan a la provincia de Burgos en la noche del domingo

La noche del domingo 19 de octubre estuvo marcada por dos incendios en la provincia de Burgos que movilizaron a los servicios de emergencia. El primero se produjo a las 03:20 horas en la tienda de una gasolinera en Olmillos de Sasamón, mientras que por la tarde, a las 19:41 horas, se registró un fuego en la chimenea de una vivienda cerca de la plaza del Ayuntamiento de Revillarruz.

4 Turismo Las cuevas de Burgos que parecen sacadas de Capadocia y esconden siglos de historia

La región de la Capadocia, en Turquía, es famosa por sus formaciones rocosas o «chimeneas de hadas». De igual forma, en el norte de la provincia de Burgos también se encuentran diferentes enclaves turísticos similares, característicos por su uso como retiros espirituales para monjes cristianos desde el siglo VI.

5 Sucesos El incendio de una estación de servicio en Burgos obliga a evacuar a diez transportistas mientras dormían

La Guardia Civil intervino de madrugada en un incendio declarado en una estación de servicio de Olmillos de Sasamón, donde varios conductores descansaban en el interior de sus vehículos. El fuego, detectado en torno a las 03:00 horas, obligó a los agentes a evacuar personalmente a los ocupantes de ocho camiones y dos furgonetas ante el riesgo de intoxicación por humo y de quemaduras.

6 Conflicto internacional Burgos con Palestina inaugura su mural con un Castrillo Mota de Judíos vacío

Sobre las 12:00 horas de este domingo, alrededor de 50 personas se citaban en Castrillo Mota de Judíos para inaugurar el doble mural que han pintado en una propiedad privada, un antiguo almacén, reclamando paz duradera en Gaza. En la entrada de la localidad, dos unidades de la Guardia Civil permanecían atentas ante posibles altercados que se pudieran producir.

7 «Tiene daños estructurales graves. Es un riesgo para la seguridad» Vecinos de Burgos exigen protección para el arco del Amparo

Un grupo de vecinos de la calle Arco del Amparo, en el barrio de Huelgas de la ciudad de Burgos, ha dirigido un escrito al Ayuntamiento para que se ponga «una solución al deterioro» de este bien. El arco del Amparo delimita la entrada al barrio desde el entorno de la Castellana y el paseo de Laserna. Denuncian que se están produciendo «daños estructurales graves en el arco».

8 Lux Mundi Burgos, una ciudad volcada con su patrimonio y la Capitalidad Cultural

Es difícil valorar el número de personas que participaron en la noche del sábado en la marcha Lux Mundi, organizada por el Arzobispado de Burgos para poner en valor el patrimonio local. Y es que, más allá de los más de 7.500 dorsales vendidos, a la marcha se unieron muchísimas personas más, tanto andando como desde el otro lado de la valla, aplaudiendo a quienes pasaban a su lado con la camiseta y con el dorsal de la organización.

9 Sucesos Herido un joven tras una salida de vía en Burgos

Un joven de 25 años de edad ha resultado herido a primera hora de la mañana de este domingo tras sufrir una aparatosa salida de vía mientras circulaba con su turismo por la N-122, a las afueras de Aranda de Duero.

10 Infraestructuras Los 19 pueblos de Burgos que tendrán sus depuradoras controladas para garantizar la calidad del agua

La Junta de Castilla y León va a analizar un total de 19 estaciones depuradoras de aguas residuales de la provincia de Burgos, algunas de ellas de manera trimestral y otras mensualmente, gestionadas por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl).

Los pueblos de la provincia que van a ver actuaciones en sus depuradoras son La Puebla de Arganzón, Pancorbo, Roa de Duero, Oña, Melgar de Fernamental, Arcos de la Llana, Cornejo de Sotoscueva, Quintanilla del Rebollar, Quisicedo, Barcenillas, Pradoluengo, Caleruega, Trespaderne, Cardeñajimeno, Peñaranda de Duero, Torresandino, Villariezo, Ibeas de Juarros y Orbaneja Riopico.

