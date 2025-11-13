Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 13 de noviembre El hallazgo de un cadáver en Miranda, la muerte accidental de un cazador y dos mercados efímeros en la ciudad de Burgos, entre lo más leído de la jornada

La Policía Nacional y los servicios de emergencias trabajan en el lugar donde ha aparecido el cadáver.

1 Sucesos Hallado el cadáver de un hombre en el río Ebro en el casco urbano de Miranda

El hallazgo de un cadáver en el cauce del río Ebro ha conmocionado este jueves la tranquilidad habitual de Miranda de Ebro. Según han confirmado fuentes policiales, fue un testigo quien, alrededor de las diez de la mañana, dio aviso a las autoridades tras descubrir el cuerpo de un hombre en una zona próxima al centro urbano de esta ciudad del norte de la provincia de Burgos.

2 Trágico suceso Muere un cazador tras sufrir una grave caída en Burgos

Un cazador ha muerto durante una batida en la provincia de Burgos. El suceso ocurría sobre las 10:17 horas del miércoles 12 de noviembre. A esa hora, los servicios de Emergencia del 1-1-2 recibían un aviso de unos cazadores.

3 Iniciativas curiosas Los dos mercados efímeros que se organizan en casas del centro de Burgos este fin de semana

Los mercados efímeros se están poniendo de moda en Burgos. Se trata de ventas que duran pocos días y que se realizan en casas o en pequeños locales para vender objetos o ropa de segunda mano. Esta semana se organizan otros dos en la ciudad.

4 Sucesos Un aparatoso accidente múltiple deja diez heridos en la A-1, en Burgos

Un aparatoso accidente con cinco vehículos implicados ha dejado diez heridos en la A-1, en Burgos. El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 208, a la altura del término municipal de Villalmanzo y en sentido Madrid.

5 Accidente Heridas dos personas en dos atropellos durante la mañana en Burgos

Una mujer de 63 años ha resultado herida tras ser atropellada por un turismo durante la mañana de este jueves, a las 09:29 horas, en Burgos.El suceso ha ocurrido en la Avenida de Castilla y León, a la altura del centro cívico Gamonal.

6 Suceso Tercer atropello de la jornada en Burgos deja herido a un varón en silla de ruedas

Un varón de unos 70 años ha resultado herido tras ser atropellado por un turismo que estaba dando marcha atrás a las 14:02 horas de este jueves, 13 de noviembre, en Burgos. La víctima se desplazaba en silla de ruedas en el momento del incidente, convirtiéndose en el tercer atropello registrado en la ciudad durante la jornada.

7 Asesinato en Burgos Investigan a un segundo implicado en la paliza mortal de Villatoro como presunto agresor de Vito Javier Moreno

La Fiscalía de Burgos ha acordado recibir la declaración en calidad de investigado a un segundo hombre, I.S.T., por su presunta participación en la agresión mortal de Vito Javier Moreno. Será la semana que viene cuando este hombre preste declaración ante el juzgado que lleva la instrucción. Como se recordará, el empresario murió tras una agresión ocurrida el 15 de julio a las puertas de un bar de Barrio de Villatoro. Ingresó en coma en el HUBU y murió a los pocos días.

8 Música Los artistas de Burgos que se unirán a Fito y Fitipaldis en su gira por España

Fito y Fitipaldis inician el próximo 22 de noviembre de 2025 una gira por España que se extenderá hasta el próximo 2 de mayo de 2026. Y, aunque no hayan elegido Burgos como un lugar para detenerse durante su 'Aullidos Tour', un pedazo de la provincia estará presente con ellos durante sus actuaciones.

9 Sucesos Herido un motorista en un accidente con un corzo en Burgos

Un motorista ha resultado herido en un accidente de tráfico este miércoles por la tarde en la salida de Burgos. El suceso se ha producido al filo de las 18:17 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando del choque de una moto con un corzo en la BU-800, en el kilómetro 7.

10 Meteorología adversa Burgos, en alerta por fuertes lluvias y viento hasta el domingo por la borrasca Claudia

Se terminó el veranillo de San Martín. Esta mañana, muchas zonas de Burgos han amanecido con el cielo encapotado. Ahora, la Junta de Castilla y León, además de la Agencia Estatal de Meteorología, ha activado una alerta ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos, es decir, fuertes lluvias y viento. El motivo de los mismos es la presencia de la borrasca Claudia, no solo en la provincia, sino también en el resto de la comunidad autónoma.

Esta alerta, tal y como informa la institución autonómica, estará activa desde el mediodía de hoy, jueves 13 de noviembre, hasta el próximo domingo 16 a las 23:00 horas. Aunque se espera que el temporal vaya amainando según pasa la semana, Burgos y la zona oeste de Castilla y León serán las zonas más perjudicadas por el temporal.

