Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 8 de octubre La vaquilla extraviada que hirió a un vecino en su huida, la detención de un hombre en pleno centro de Burgos por un delito de violencia de género y el servicio de maternidad del HUBU, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:03

1 Curioso suceso Se escapa una vaquilla en las fiestas de un pueblo de Burgos y hiere a un hombre en su huida

Tremendo susto el que han vivido este martes los vecinos de Medina de Pomar, municipio situado al norte de Burgos, al escaparse una vaquilla de un evento taurino celebrado con motivo de las fiestas de la localidad. El animal ha herido a un vecino y continúa desaparecido.

2 Agresión Detenido un hombre por violencia de género en el centro de Burgos

Un hombre ha sido detenido en el centro de Burgos por un episodio de violencia de género, según confirma el Cuerpo Nacional de Policía. Los hechos han ocurrido cerca de las 13.30 horas de este miércoles 8 de octubre.

3 Silvia Sedano, enfermera de Maternidad del HUBU «El camino es que uno decida cómo quiere alimentar a su hijo; y todo es bueno»

Una buena alimentación es la base para tener una buena salud. Para un recién nacido, lo es aún más. Por ello, desde el lunes 6 de octubre hasta el próximo día 11 se celebra en Europa la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Se realiza en estas fechas porque coincide con la 40.ª semana del año, el mismo número de semanas para que una gestación se considere completa.

4 Gastronomía Así es la nueva especialidad de una conocida cadena de pizzas inspirada en Burgos

La morcilla de Burgos, un manjar tradicional de la provincia, se puede disfrutar de muchas maneras: con pan, con pimiento o en revuelto. Ahora, llega una forma diferente de degustarla: en pizza.

5 Sucesos Herida una niña de siete años tras ser atropellada en la zona sur de Burgos

Una niña de siete años ha resultado herida este miércoles en un atropello en la zona sur de Burgos. El suceso ha ocurrido a las 14:33 horas, cuando el 112 recibía el aviso en el que informaban que una menor había sido arrollada por un turismo en la calle San Pedro y San Felices, a la altura del número 53, junto al el cruce con la calle El Tejo.

6 Conflicto laboral La plantilla de Benteler Burgos amenaza con la huelga si no se desbloquea la negociación del convenio

El comité de empresa de Benteler Burgos amenaza con convocar una huelga indefinida en caso de no alcanzar en los próximos días un acuerdo con la dirección a respecto del nuevo convenio tras varios meses de negociaciones infructuosas.

7 Sucesos Herida una mujer en un atropello en Burgos

Una mujer ha resultado herida este martes por la tarde en un atropello en la ciudad de Burgos. El suceso ha ocurrido a las 19:22 horas, cuando el 112 recibía el aviso informando del accidente ocurrido en el paseo Comendadores, frente al Hospital Militar y solicitando asistencia para la persona atropellada.

8 Callejeando por Burgos La historia de la calle principal del barrio de los chamarileros en Burgos

Un paseo sosegado por el centro de la ciudad nos acerca hasta el barrio de los chamarileros. Y en esta zona de la ciudad, la calle de San Cosme y la iglesia dedicada a este santo y a su hermano San Damián. Es una de las calles dedicadas a estos dos hermanos, que según la tradición eran médicos. Nace peatonal en las inmediaciones de la plaza Vega. Por eso, además de chamarilero el Barrio recibe el nombre de Vega.

9 Sucesos Herida una joven en un atropello en Miranda de Ebro

Una joven ha resultado herida en un atropello ocurrido en Miranda de Ebro. El suceso ha ocurrido al filo de las 15:31 horas, momento en el que el 112 recibía un aviso informando del accidente en la calle Orón de esta localidad de Burgos.

10 Policía Local Tres detenidos, dos de ellos menores, por amenazas y malos tratos en Burgos

La Policía Local de Burgos ha detenido a tres personas, dos de ellas menores de edad, por su presunta implicación en delitos de amenazas y malos tratos en el ámbito familiar, en dos actuaciones registradas el pasado miércoles, 1 de octubre.

La primera intervención tuvo lugar alrededor de las 15:40 horas, cuando el servicio de emergencias 112 recibió un aviso que alertaba de una violenta discusión con amenazas y agresiones en una vivienda de la calle Francisco Grandmontagne.

